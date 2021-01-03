الناقلات الجوية الإماراتية تستأنف رحلاتها إلى السعودية في هذا التاريخ

الأكثر هبوطاً في مطارات المملكة بعدد 184 رحلة

أعلنت "طيران الإمارات" و"فلاي دبي" عن موعد استئناف رحلاتهما إلى المطارات السعودية، بالإضافة إلى طيران "العربية" و"الاتحاد"، وهي أكثر الناقلات هبوطا في المملكة بعدد 184 رحلة، وذلك بعد انتهاء العمل بالإجراءات الاحترازية فيما يخص تعليق جميع الرحلات الجوية الدولية للمسافرين والدخول إلى المملكة عبر المنافذ البرية والبحرية.

وقال متحدث باسم "طيران الإمارات": "تستأنف طيران الإمارات تشغيل رحلاتها إلى المملكة العربية السعودية اعتباراً من يوم 4 يناير 2021، وذلك عقب إعلان المملكة انتهاء العمل بالإجراءات الاحترازية فيما يخص تعليق الرحلات الجوية الدولية".

وأضاف: "سوف تغادر أول رحلة لطيران الإمارات إلى جدة، الرحلة 2803، في الساعة الرابعة عصر يوم الاثنين المقبل".

من جانبه، قال متحدث باسم "فلاي دبي": "تماشياً مع التوجيهات الصادرة عن السلطات، تعمل الآن رحلات فلاي دبي إلى مطار الدمام الدولي ومطار الملك خالد الدولي، وسيتم استئناف الرحلات إلى جدة بدءاً من فبراير المقبل، وهي متاحة للحجز".