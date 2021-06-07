"الشمري" رئيسًا لقسم الأحياء بجامعة حائل

أصدر رئيس جامعة حائل، الدكتور خليل البراهيم، قرارًا بتعيين الدكتور نواف بن إبراهيم بن عقيل الشمري، رئيسًا لقسم الأحياء بكلية العلوم، لمدة سنتين.

وأعرب "الشمري" عن شكره وتقديره لرئيس الجامعة على الثقة الكريمة التي حصل عليها، راجيًا أن يكون عند حسن الظن، ويحقق الأهداف المرجوة للنهوض بأعمال قسم الإحياء.

يُذكر أن، الدكتور نواف الشمري، أحد الكفاءات الوطنية الشابة المؤهلة، حيث يحمل درجة الدكتوراه في تخصص الأحياء.