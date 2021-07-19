مصرع مواطن بعد ارتطام مركبته بعمود إنارة

أوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة عماد بن منسي الزهراني لـ"سبق"، أن غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر بالمنطقة تلقت بلاغًا عن وقوع حادث تصادم مساء اليوم الاثنين.



وأضاف الزهراني أن وقت تلقي بلاغ الحادث في تمام الساعه: 19:46 مساء اليوم، الموقع: بمحافظة بالجرشي بمفرق الأزاهرة.



وأردف الزهراني أنه تم توجيه فرقة إسعافية من الهلال الأحمر للموقع، وعند وصول الفرق اتضح وجود حالة وفاة.



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"مدني بلجرشي" يباشر حادث ارتطام مركبة بعمود إنارة



باشرت فرق الدفاع المدني والمرور والجهات ذات العلاقة بمحافظة بالجرشي وتحديدًا بعد منتزة السكران حادث ارتطام مركبة بعمود إنارة وأُخرج السائق بحالة خطرة .



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