ميدان فروسية حائل ينظم حفل سباقه 15 للموسم ‏الحالي 1443هـ

حقق المركز ‏الأول ‏للدرجة "مبتدئة" الجواد "المثمن"

نظم ميدان فروسية حائل حفل سباقه الخامس عشر للموسم ‏الحالي 1443.



وقال مدير المركز الإعلامي في ميدان ‏الفروسية بالمنطقة المهندس ياسر النازح: إن حفل ‏السباق تكون ‏من ستة ‏أشواط.



وأضاف: حقق المركز ‏الأول ‏للدرجة ”مبتدئة” الجواد "المثمن" للمالك سلمان صايل الشلاقي، والمدرب منصور سلمان الشلاقي، والخيال سليمان الحديبي.



وحققت جائزة الشوط الثاني ‏للدرجة "لم تربح" الفرس "مرباعة" للمالك ‏ماجد صلال العكيرش، والمدرب محمد عويد الشمري، والخيال عبدالعزيز الشريماء.



وانتزع جائزة الشوط الثالث ‏"لمفتوح الدرجات" ‏الجواد "وارث المجد" ‏للمالك خميس راشد الشمري، والمدرب أحمد عبد الله الشمري، والخيال سليمان الحديبي.‏



ونال الجواد ‏"هدفي" للمالك والمدرب فريح نزال العنزي، والخيال أيمن العنزي؛ المركز الأول في ‏الشوط ‏الرابع "للدرجة الأولى حتى الثالثة".



فيما حصل الجواد ‏"سحاب وسديم" على ‏المركز الأول في الشوط الخامس "مفتوح مواليد 2018م" ‏للمالك ‏والمدرب شالح مطني الشمري، والخيال عبد العزيز الصائغ.



وفاز الجواد "مجدك لنا" بالمركز ‏الأول في الشوط ‏السادس "مفتوح ‏مواليد 2019م"، ‏للمالك والمدرب ماجد أحمد المرشدي، والخيال نواف الفيروز.



وفي نهاية الحفل سلم عضو مجلس إدارة ميدان الفروسية بمنطقة حائل بندر طلال الشريم، ‏الكأس والجوائز للفائزين.