مفتي عام المملكة يلتقي الدعاة المشاركين في التوعية الإسلامية.. الليلة

1200 داعية ومترجم لخدمة الحجاج

يلتقي المفتي العام للمملكة العربية السعودية، رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء، الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، مساء اليوم، في منزله بمكة المكرمة؛ الدعاة وطلبة العلم المشاركين في برامج الأمانة العامة للتوعية الإسلامية بالحج والعمرة خلال موسم حج هذا العام 1440هـ.

ويأتي هذا اللقاء سعيًا من وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في ربط الدعاة بأصحاب الفضيلة العلماء، وعلى رأسهم المفتي؛ رغبة في التواصل والاستفادة من توجيهاته.

ووجه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ، هذا العام بمشاركة أكثر من 1200 داعية ومترجم؛ لخدمة الحجاج وتوعيتهم بأمور دينهم، خاصة فيما يتعلق بمناسك الحج والعمرة، ونشر الوسطية والاعتدال وترسيخ قيم الحج ومعانيه في نفوس ضيوف الرحمن.

وتدشين أكبر حملة دعوية إرشادية، انطلاقاً من الواجب الديني والمسؤولية الشرعية التي تضطلع بها وزارة الشؤون الإسلامية في التوجيه والإرشاد؛ لذا تقام هذه الحملة الدعوية الأولى لترسيخ مقاصد الحج لدى ضيوف الرحمن وتعظيم شعائر الله.