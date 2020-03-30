خلَت شوارع مدينة أمريكية.. شاهد من يحتلها بعد البشر

في زمن كورونا

غادر البشر شوارع هذه المدينة بعدما أغلقوا المطاعم والمقاهي والملاهي، غادر السياح وأغلق السكان أبواب البيوت وقاية من فيروس كورونا، فخرجت هذه الفئران من جحورها، أصبحت هي من يحتل الشوارع بحثًا عن الطعام، في مشهد مروع ومقزز.

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية: التقط أحد ملاك المطاعم هذا المشهد المروع في شارع بوربون السياحي الشهير بمدينة نيو أورليانز في ولاية لويزيانا الأمريكية، مُحَذّرًا من أن انتشار الفئران بهذه الصورة المروعة يمكن أن يتسبب في انتقال الأمراض.

وتقول الصحيفة: يشتهر شارع بوربون السياحي بوجود الكثير من المطاعم والمقاهي والملاهي الليلية التي يقصدها ملايين السياح، ومع الحظر والإغلاق الذي فرضه فيروس كورونا، أغلقت كل هذه الأماكن وغادر السياح، وبقي السكان في بيوتهم؛ فلم تجد الفئران بقايا الطعام الذي اعتادت عليه، ودفعها الجوع إلى الخروج من جحورها في كل هذه الأماكن، واحتلت الشارع بحثًا عن طعام.

ونقلت "الديلي ميل" عن تشارلز مارسالا، أحد ملاك المطاعم: أنه التقط بعض هذه اللقطات للفئران، يوميْ 18 و26 مارس الجاري.

ويضيف قائلًا: في أحد المرات شاهدت أكثر من 30 فأرًا في أحد الأركان بالشارع، إنها كائنات خطرة ناقلة للأمراض.

وقال عمدة نيو أورليانز، لاتويا كانترل في مؤتمر صحفي: "نعم هذه القوارض تسبب الأمراض وتنقلها، لكن لحسن الحظ، لم يحدث هذا في نيو أورليانز حتى الآن، لكن يمكن أن يحدث وسوف نواجه هذه الآفات".

وحسب شبكة "سي بي إس" الإخبارية، قامت أطقم إبادة الآفات بالمدينة، بوضع طعام مسموم في أنابيب الصرف وبالقرب من مصافي الأمطار؛ أملًا في القضاء على هذه الفئران.

أما عن إصابات كورونا في الولاية، فحسب شبكة "إيه بي سي" الإخبارية، فقد أعلنت إدارة الصحة في ولاية لويزيانا أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في الولاية هي 3.540 حالة، وقد توفي منهم 151 حالة حتى يوم السبت الماضي.