بالفيديو.. صاروخ يسقط على إسرائيلي أثناء تصويره ضرب غزة

نشر الجيش الإسرائيلي، صباح الثلاثاء، مقطع فيديو يُظهر سقوط صاروخ بالقرب من شخص خلال تصويره انهمار الصواريخ من قطاع غزة على جنوب إسرائيل.

وأرفق الجيش الإسرائيلي الفيديو بتغريدة على حسابه في "تويتر" قال فيها: "ماذا يحدث حين يسقط صاروخ بالقرب منكم؟ عليكم سؤال السكان في جنوب إسرائيل.. أو مشاهدة الفيديو كاملاً".

والفيديو يوثّق أحد الأشخاص وهو يصور صواريخ تعبر من غزة إلى جنوب "إسرائيل"، قبل أن يسقط أحدها بالقرب منه؛ حيث يُسمع صراخ وعويل؛ حسب موقع "سكاي نيوز عربية".

ولم يكشف الجيش ما إذا كان الصاروخ قد قتل مصور الفيديو أم لا؛ إلا أن وسائل إعلام إسرائيلية قالت إن فِرَق الإنقاذ انتشلت في مدينة عسقلان جثة رجل من تحت أنقاض مبنى أصيب بقذيفة من غزة.

ولم توضح وسائل الإعلام إن كان القتيل هو الرجل نفسه الذي كان يصور الفيديو، واكتفت بالقول إنه لم يتم التعرف على هويته.

وقالت: إنه أربعيني، وقد انتشلت جثته بعدما كانت فِرَق الإنقاذ قد انتشلت من تحت ركام نفس المبنى امرأة مصابة بجروح خطيرة وحالتها حرجة؛ بحسب ما أفادت به منظمة الإسعاف الإسرائيلية.

وكان فلسطينيون في غزة قد أطلقوا، الاثنين، أكبر وابل من الصواريخ على "إسرائيل" منذ العدوان الإسرائيلي عام 2014؛ رداً على توغل فاشل عبر الحدود نفّذته قوات إسرائيلية خاصة يوم الأحد.

وردت "إسرائيل" بضربات جوية على مبانٍ في غزة؛ منها مقر مخابرات تابع لحماس، واستوديوهات تلفزيون الأقصى؛ وسط أنباء عن مقتل 3 فلسطينيين.

وقال الجيش الإسرائيلي: إن حركة حماس وفصائل مسلحة أخرى، أطلقت أكثر من 300 صاروخ وقذيفة "مورتر" عبر الحدود، بعد تنفيذ هجوم مفاجئ بصاروخ موجه على حافلة أسفر عن إصابة جندي إسرائيلي.

ودوت صفارات الإنذار في بلدات جنوب "إسرائيل" وميناء عسقلان؛ مما دفع السكان للإسراع إلى المخابئ احتماءً من القنابل. وأصيبت عدة منازل.