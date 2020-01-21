"الجوازات" تدعو المقيمين للتسجيل في منصة "أبشر" للخدمات الإلكترونية

لمعرفة الخدمات المنفذة لهم وإنهاء إجراءات الخدمات الخاصة للتابعين

دعت المديرية العامة للجوازات، جميع المقيمين في المملكة ممن ليس لديهم حسابات في منصة "أبشر" للخدمات الإلكترونية، إلى سرعة المبادرة بالتسجيل والتفعيل في المنصة.



ويهدف تسجيل المقيمين في منصة "أبشر" إلى الاطلاع ومعرفة الخدمات والإجراءات المنفذة لهم من قبل أصحاب العمل، وإنهاء إجراءات الخدمات الخاصة للتابعين لهم؛ وذلك للتسهيل عليهم، واختصارًا للوقت وتوفيرًا للجهد، بما يكفل لهم سرعة الإنجاز وجودة الخدمة، والاستفادة من الخدمات الإلكترونية التي تقدمها المديرية العامة للجوازات دون الحاجة لمراجعة إدارات وشعب الجوازات.