"إطعام" تنتخب مجلس إدارة و"الراجحي" رئيساً

بحضور 64 عضواً وبإشراف وزارة العمل

انتخبت الجمعية العمومية للجمعية الخيرية للطعام ( إطعام ) الاثنين ٣ فبراير ٢٠٢٠ مجلس إدارة الجمعية للدورة الثالثة، وذلك في الاجتماع العادي الذي عقد في فندق النوفوتيل بالدمام بحضور ٦٤ عضواً وبإشراف من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

وجاءت انتخابات مجلس إدارة الجمعية تنفيذاً لقرار وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي بعد انقضاء المدة الزمنية لمجلس الإدارة المؤقت، والذي عين أواخر عام 2018 لمدة سنة خلفاً لمجلس الإدارة في الدورة الثانية.

وشهد اجتماع الجمعية العمومية انتخاب أحد عشر عضواً من أصل ثلاثة عشر مرشحاً لعضوية مجلس الإدارة.

وفاز عبداللطيف بن عبدالله الراجحي بالمركز الأول بـ ( ٦٣ صوتاً )، ومعدي بن مسعود الهاجري ( ٥٥ صوتاً ) وفارس بن سعران الشمري ( ٥٤ صوتاً )، ومحمد بن خالد العتيبي ( ٥٣ صوتاً )، وطارق بن علي التميمي ( ٥١ صوتاً ) ومسلي بن مهدي آل معمر ( ٥١ صوتاً ) وجاسم بن محمد الفرج ( ٤٨ صوتاً ) ووليد بن عامر الرميح ( ٤٤ صوتاً ) وخالد بن جمال العتيبي ( ٤٤ صوتاً ) وراشد بن عبدالرحمن القاضي ( ٤٠ صوتاً ) وعبدالعزيز بن إبراهيم النغيثر (٢٧ صوتاً).

وعقد مجلس الإدارة المؤقت اجتماعه الأول انتخب فيه عبداللطيف الراجحي رئيساً لمجلس الإدارة، ومعدي الهاجري نائباً للرئيس وخالد العتيبي مشرفاً مالياً للجمعية.

فيما أعرب رئيس مجلس إدارة جمعية إطعام عبداللطيف الراجحي عن شكره الجزيل للأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولمعالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي على ما تحظى به الجمعية من رعاية دائمة واهتمام مستمر، كما قدم الراجحي شكره لأعضاء الجمعية العمومية، ولأعضاء مجلس الإدارة المؤقت، والمجلس المنتخب، ولكل شركاء الجمعية من مؤسسات وأفراد وموظفين وعاملين على النجاحات المتتالية التي تحققت للجمعية.

وكان اجتماع الجمعية العمومية قد ناقش عدداً من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال وعلى رأسها المشاريع والبرامج التسويقية لتنويع مصادر الدخل، والمبادرات التي تعتزم إطعام إطلاقها للمساهمة في الحد من الهدر الغذائي.

يذكر أن الجمعية الخيرية للطعام ( إطعام ) قد تأسست في عام 2012 بمدينة الدمام كأول بنك للطعام بمنطقة الخليج، ورفعت الجمعية خلال العام الماضي خطوط إنتاجها إلى 6 خطوط لتشمل كافة أصناف الأغذية، وقد حفظت إطعام خلال العام الماضي أكثر من مليوني وجبة، وأكثر من 60 طناً من الأغذية المنوعة، استفاد منها أكثر من 43 ألف مستفيد، بينما يعمل بالجمعية 142 موظفاً وموظفة يشكل السعوديون 87% من إجمالي العاملين.

بدوره أكد الرئيس التنفيذي للجمعية فيصل الشوشان بأن إطعام ماضية قدماً في محاربة هدر الغذاء عبر مجموعة من الإجراءات والبرامج الخلاقة، مشيراً إلى أن الرهان على الكادر الوطني المؤهل سوف يساهم في تحقيق نتائج مبهرة تساهم في تقليص معدلات هدر الغذاء في المملكة، ملوحاً في الوقت ذاته عن حزمة من المشاريع التي يتم تهيئتها للعام الجاري 2020 لتساهم في تحقيق الكفاءة التشغيلية بأعلى معايير الجودة والسلامة.