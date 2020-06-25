علماء باكستان: قرار المملكة بمحدودية الحجاج يؤكد حرصها على حياة المسلمين

ينوّه بمواقف السعودية من القضايا الإقليمية والعربية والدولية

نظّم مجلس علماء باكستان مؤتمرًا صحفيًّا اليوم في إسلام آباد، ألقى خلاله رئيس المجلس الشيخ طاهر محمود أشرفي كلمة نوه فيها إلى القرار الحكيم الذي أعلنته حكومة المملكة، المؤكد لحرص المملكة وقيادتها على خدمة الحرمين الشريفين وعنايتها بشؤون الحجاج وحماية المسلمين من الأخطار التي قد تنتج عن انتقال عدوى جائحة كورونا.



وأعلن المجلس علماء باكستان دعمه الكامل لموقف المملكة العربية السعودية المؤيد لكلمة الرئيس المصري المتضمن رفض القيادة المصرية للتدخلات الخارجية في الشؤون الليبية، واستعداد مصر للتصدي للتهديدات الإرهابية التي تعلنها الجماعات المتطرفة والمرتزقة وتهديداتهم لأمن الحدود المصرية، وحق مصر في الدفاع عن حدودها وأراضيها وشعبها وحماية مصالحها وحقوقها من التهديدات الإرهابية.



كما أعرب مجلس علماء باكستان عن رفضه الكامل لكافة أشكال الدعم الإيراني للميليشيات الحوثية الإرهابية الانقلابية، ويؤكد أن تقارير الأمم المتحدة كشفت حجم الدعم الإيراني لجماعة الحوثي الإرهابية المتطرفة، وحددت الأمم المتحدة مصادر ومواقع انطلاق الهجمات الصاروخية ونوعية الأسلحة المستخدمة في الهجمات على الأراضي السعودية، وضلوع إيران في دعم الهجمات الحوثية الصاروخية المتواصلة على المدن والمنشآت السعودية المستمرة منذ عدة سنوات.



وحول قضية فلسطين أكد أن المملكة العربية السعودية تصدرت قائمة الدول الداعمة والمدافعة والمساندة والمانحة لدولة وشعب فلسطين الشقيق، ولا توجد دولة منافسة في العالم قدمت لفلسطين وشعبها مثل هذا الدعم المفتوح الذي لم يتوقف الذي تقدمه المملكة وقيادتها.