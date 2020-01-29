"البيئة" تصادر 31 نخلة بجدة مخالفة لنظام الحجر الزراعي

تابعة لإحدى المؤسسات المتخصصة بنقلها وتم تطبيق النظام عليها

صادرت فرق مكافحة سوسة النخيل الحمراء بمكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة جدة 31 نخلة من موقع بيع مخالف لنظام الحجر الزراعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، وتطبيق المخالفة عليه وكل الإجراءات المتبعة لمثل هذه الحالات.

وأوضح مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة جدة المهندس عادل بن مطلق الشيخ أن الجولة ضبطت إحدى المؤسسات والتي تخصصت بنقل النخيل في مخالفة تصاريح النقل بتغيير المسار، وعدم الالتزام بمدة التصاريح، وبيع النخيل في الطرق العامة بالمحافظة.

من جانبه، قال مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد جار الله الغامدي: إن هذا الإجراء يأتي استناداً إلى نظام الحجر الزراعي لمكافحة سوسة النخيل الحمراء على أشجار النخيل، وتفعيل نظام الحجر الزراعي الداخلي مع جهات الاختصاص والتنسيق معهم لتشكيل لجان لمراقبة الطرق، وأماكن بيع أشجار النخيل وضبط المخالفين وتطبيق النظام بحقهم.

وأهاب "الغامدي" بجميع المعنيين التعاون مع الوزارة؛ لتحقيق الأهداف التي من شأنها المحافظة على هذه الشجرة المباركة.