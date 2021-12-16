"مدني جازان": سقوط مقذوف معادٍ أطلقته الميليشيا الحوثية على أحد المسارحة

تسبَّب في أضرار مادية بـ 3 ورش صناعية واحتراق 3 مركبات مدنية

صرَّح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، العقيد محمد بن يحيى الغامدي، أمس الأربعاء بأن المديرية تلقت بلاغًا عن سقوط مقذوف معادٍ، أطلقته عناصر الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من داخل الأراضي اليمنية تجاه المنطقة الصناعية بمحافظة أحد المسارحة في منطقة جازان؛ نتج منه أضرار مادية في (3) ورش صناعية، واحتراق (3) مركبات مدنية.



وأوضح العقيد الغامدي أن محاولات استهداف الأعيان المدنية انتهاكٌ صارخ للقانون الدولي الإنساني. وقد تمت مباشرة تنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات.