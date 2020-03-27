متحدث التعليم: نُواصل التعليم عن بُعد ومن الاختياراتِ الجاهزةِ الاختباراتُ عن بُعد

قالت: ستكون في وقتها 10 رمضان ما لم يستجدّ غير ذلك

أكدت المتحدث الرسمي لوزارة التعليم ابتسام الشهري، أن عملية التعليم عن بُعد مستمرة؛ مبينة أن هناك عدة خيارات جاهزة للتطبيق، تشمل الاختبارات عن بُعد.

وشددت في المؤتمر الصحفي للحديث عن مستجدات كورونا، على أهمية التعليم عن بُعد؛ مشيرة إلى أن لدى الوزارة خططًا جاهزة للتطبيق؛ لافتة إلى أن الوزارة نجحت خلال أيام في الانتقال بـ6 ملايين طالب وطالبة من التعليم النظامي بالحضور في المدارس إلى التعليم عن بُعد.

وقالت متحدث التعليم: إن الاختبارات ستكون في وقتها 10 رمضان؛ ما لم يستجدّ غير ذلك.