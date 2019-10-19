مأزق بريطانيا.. البرلمان يلزم "جونسون" بتأجيل "بريكست" لكنه يرفض

بأغلبية 322 صوتاً مقابل 306

أقر مجلس العموم البريطاني، اليوم السبت، تعديلاً يلزم رئيس الوزراء بوريس جونسون بالتفاوض مع بروكسل على إرجاء الموعد المقرر لخروج المملكة من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر الجاري، وهو ما سارع "جونسون" إلى رفضه.

وبأغلبية 322 صوتاً مقابل 306 وافق النواب على التعديل الذي قدّمه النائب أوليفر ليتوين، والذي يهدف إلى إتاحة مزيد من الوقت للنواب؛ لمناقشة الاتفاق الذي أبرمه رئيس الوزراء مع بروكسل من دون المخاطرة بحصول "بريكسيت "من دون اتفاق" في 31 أكتوبر الجاري.

ورغم الأغلبية، سارع رئيس الوزراء إلى إعلان رفضه الطلب من بروكسل إرجاء الموعد المحدد لـ"بريكسيت".