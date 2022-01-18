"تعليم المجمعة" يُوَجّه بالتهيئة النفسية للطلاب وأولياء أمورهم للعودة الحضورية

استعدادات واجتماع بالقيادات ومديري المدارس.. ورسائل "كلنا شوق لرؤيتكم"

وجّه مدير التعليم بمحافظة المجمعة يوسف بن عبداللطيف الملحم، المدارس بتهيئة مدارس المرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال، والاستعداد للعودة الحضورية وفق تطبيق الإجراءات الاحترازية المُبلغة من هيئة الصحة العامة "وقاية".

وأكد "الملحم" ضرورة تفعيل برنامج التهيئة النفسية، والعمل على طمأنة الطلبة وأولياء الأمور والأسر بالعودة الحضورية الآمنة، والتفاعل مع الأنشطة التعليمية وفق النماذج التشغيلية للمدارس، والعمل على زيادة الدافعية للتعلم وتحقيق أهدافها المستقبلية في مواصلة رحلة التعليم لمستقبل الوطن.

وكان مدير التعليم قد عقد اجتماعًا مع قيادات التعليم بالإدارة واللجنة الإشرافية على العودة للمدارس للمرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال، وكذلك مع مديري ومديرات المدارس، وجه خلاله بضرورة تذليل كل التحديات والعمل بما يحقق العودة الآمنة لأبنائنا الطلاب وبناتنا الطالبات، مع ضرورة التكامل بين الأسرة والمدرسة.

وأكدت القيادات التعليمية في تعليم المجمعة على مديري ومديرات المدارس، ضرورة بذل الجهود والاستمرار في التميز والعطاء، والحرص على استمرارية العملية التعليمية في بيئة صحية إيجابية محفزة للطلبة؛ لتحقيق الأهداف والتطلعات وفق رؤية 2030.

وحرص "تعليم المجمعة" على استقبال الطلاب والطالبات بعبارات الترحيب بعد انقطاع عن بيئاتهم المدرسية عبر الرسائل الاتصالية "كلنا شوق لرؤيتكم".