بقيادة السعودية.. تأكيد خليجي على الالتزام التام باتفاق أوبك بلس

في بيان مشترك لوزراء الطاقة بالمملكة والإمارات والكويت والبحرين وعُمان والعراق

جرى اتصال هاتفي مشترك اليوم بين وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، ووزير الطاقة والبنية التحتية في دولة الإمارات العربية المتحدة سهيل بن محمد المزروعي، ووزير النفط ووزير الكهرباء والماء بالوكالة في دولة الكويت الدكتور خالد علي الفاضل، ووزير النفط في مملكة البحرين الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة، ووزير الطاقة في سلطنة عُمان محمد بن حمد الرمحي، ووزير النفط في الجمهورية العراقية إحسان عبد الجبار إسماعيل.

واستعرض الوزراء في اتصالهم التطورات الأخيرة في أسواق البترول العالمية، واستمرار الانتعاش في الاقتصاد العالمي، وفي الطلب على البترول. كما بحثوا التقدم الذي تم إحرازه باتجاه إعادة التوازن إلى السوق البترولية.

وفي نهاية الاتصال صدر عن الوزراء البيان المشترك الآتي: أشار الوزراء إلى أن علامات التحسن التي ظهرت مؤخرًا على الاقتصاد العالمي مشجعة جدًّا، وأثنوا على الجهود التي تبذلها الدول في جميع أنحاء العالم لإعادة فتح اقتصاداتها بطريقة آمنة.

وأكد الوزراء مجددًا التزامهم التام باتفاق أوبك بلس، وأهمية تحقيق جميع الدول المشاركة في اتفاق أوبك بلس مستويات الإنتاج المستهدفة لها؛ وذلك من أجل تسريع إعادة التوازن إلى سوق البترول العالمية، وأن تقوم الدول التي زاد إنتاجها عن النسب المقررة لها في شهور مايو ويونيو ويوليو بالتعويض عن تلك الكميات.

وأكد الوزراء مجددًا أن الالتزام الكامل باتفاق أوبك بلس، وبنظام التعويض، سيُسرِّع انتعاش سوق البترول العالمية لما فيه صالح منتجي البترول ومستهلكيه، وصناعة الطاقة، والاقتصاد العالمي كله.