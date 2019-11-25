وسط استقبال رسمي.. "الزعيم" يحط الرحال في الرياض

وصلت بعثة فريق الهلال الأول لكرة القدم إلى مطار الملك خالد الدولي في الرياض محملة بلقب دوري أبطال آسيا.

وكان على رأس المستقبلين لبعثة الفريق، الأمير عبدالعزيز الفيصل رئيس هيئة الرياضة، وأعضاء شرف الهلال الأمير الوليد بن طلال، والأمير عبدالله بن مساعد، والأمير عبدالرحمن بن مساعد، والأمير نواف بن سعد، والأمير أحمد بن سلطان.

وكان الهلال قد حقق اللقب بعد تغلبه على أوراوا الياباني بنتيجة 2-0 إياباً بعد أن كسبه ذهاباً 1-0.