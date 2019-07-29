لجنة لحل قضايا 10 آلاف عامل هندي بـ "الشرقية" .. والسفير: نثق بعودة حقوقهم

"المقبل": إنهاء أزماتهم واجب وطني وإنساني والخطة إنجاز 80 % خلال 3 أشهر

شرع فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية، في تأسيس لجنة ثلاثية مكوّنة من "فرع وزارة العمل، وممثل من إحدى الشركات المتعثرة، وممثل من السفارة الهندية"؛ للوقوف المباشر على أوضاع العمالة الهندية في إحدى شركات المنطقة الشرقية، عبر زيارات مباشرة، واجتماعات دورية، على أن يتم الرفع بتقرير نصف شهري لقياس النتائج خلال مدة محددة.

وأكّد مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية عبدالرحمن المقبل؛ أن إنهاء أزمات العمالة الوافدة واجب وطني وانساني، وعليه تم تشكيل اللجنة ووضع خطة عمل لنتمكن من الإنجاز بنسبة 80 % خلال 3 أشهر كحد أقصى، مشيراً إلى أن عدد العمالة كبير، وتمّ إنهاء إجراءات البعض، ونتابع عن قرب أوضاعهم الإنسانية وجانب الرعاية الإنساني، ونشدّد على توفير هذ الجانب من توفير المسكن، الطعام، الشراب والكهرباء إضافة إلى الرعاية الصحية ومستوى النظافة في السكن.

وأفاد مساعد المدير العام لقطاع العمل بالشرقية محمد الأطرش، بأن عدد العمالة الإجمالي كان 10 آلاف و800، ووصلنا بعد متابعات مستمرة الى 4336 عاملاً، اختلفت مطالبهم من تسلُّم مستحقاتهم ونقل كفالة، إلى الترحيل مع تسلُّم المستحقات، بيد أن عدد 163 عاملاً تم إنهاء إجراءاتهم وترحيلهم ونتابع تسلُّمهم مستحقاتهم عبر السفارة، أيضا متابعة مستحقات المتوفين، وسيكون هناك عمل خلال إجازة عيد الأضحى لتكون متابعة مستمرة متصلة دون توقف".

وبيّن مدير إدارة الازمات بفرع الوزارة للمنطقة الشرقية حمد الصقور: "سبق أن قمنا بزيارات ميدانية لمقر العمالة في الشركة المذكورة، ونتابع المستجدات مع السفارة عبر اجتماعات مستمرة لنصل الى حلول، وما خلصنا له اليوم بتشكيل لجنة ثلاثية سيكون بوسعه أن يضع الجميع في الصورة ويعجل بإنهاء المشكلة القائمة".

وعبّر المستشار لدى السفارة الهندية بالرياض ديش بندو بهاتي؛ عن شكره وتقديره لفرع وزارة العمل بالمنطقة الشرقية، وقال: "نشكرهم على متابعتهم الدائمة، مع وضع مختلف الخيارات وصولاً إلى حل للمشكلة يرضي جميع الأطراف، إنهم حماة حقوق العاملين ونحن على ثقة بأن الحقوق ستعود بمتابعتهم وسعيهم وكنا شهوداً على ذلك في حالات سابقة".

حضر الاجتماع مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عبدالرحمن بن فهد المقبل؛ المستشار لدى السفارة الهندية بالرياض ديش بندو بهاتي؛ الملحق لدى السفارة الهندية بالرياض آر. دي. غامبهر؛ مساعد مدير عام الفرع لقطاع العمل محمد بن أحمد الأطرش؛ مدير إدارة الأزمات بفرع الوزارة بالمنطقة الشرقية حمد بن ناصر الصقور؛ عضو إدارة فريق الأزمات بالمنطقة الشرقية محمد بن ناصر الناصر؛ ومترجم السفارة الهندية بالرياض عبدالمبين خان.