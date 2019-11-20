رسميًّا.. مورينيو مدربًا لتوتنهام الإنجليزي خلفًا لـ"بوكيتينو"

مسؤولو النادي قضوا الليل بأكمله في محادثات حول العقد

أعلن نادي توتنهام رسميًّا، صباح اليوم، أن البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني السابق لمانشستر يونايتد، بات مدربَه الجديد، بعقد يمتد حتى عام 2023.

وكان النادي اللندني قد أعلن إقالة المدرب الأرجنتيني، ماوريسيو بوكيتينو، أمس الثلاثاء، بسبب تراجع النتائج.

وأشارت صحيفة "ذا صن" الإنجليزية، إلى أنه تم الاتصال بمورينيو، مساء أمس، لمعرفة موقفه من خلافة بوكيتينو.

وأوضحت أن مسؤولي توتنهام قضوا الليل بأكمله، في محادثات مع مورينيو حول تفاصيل العقد.

ووفق "روسيا اليوم"؛ ففي حديثه عن تعيينه، قال مورينيو: "أنا متحمس للانضمام إلى النادي العريق، وإلى هؤلاء الداعمين المتحمسين، العمل مع الفريق والنادي يثيرني، وتدريب هؤلاء اللاعبين هو ما جذبني".

ويسعى مورينيو لأن يصبح أول مدير فني، يحقق بطولات كبرى مع 3 أندية إنجليزية مختلفة، بعدما سبَق له تدريب تشيلسي ومانشستر يونايتد.