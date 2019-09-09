تنبيهات "الأرصاد" تتواصل والدفاع المدني يدخل على الخط منبهاً ومحذراً

حالات مناخية متفاوتة ينتظر أن توثر في أجواء مناطق عدة على مدار اليوم

تفاعلت مديريات الدفاع المدني مع التنبيهات المتواصلة والصادرة من الهيئة العامة للأرصاد لحالات مناخية متفاوتة ينتظر أن توثر في أجواء مناطق عدة على مدار اليوم.

نجران

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد، اليوم، من هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية على المنطقة، تشمل مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، وحبونا، ويدمه، وثار، وخباش، وتستمر حتى الساعة الـ 10 مساءً.

من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

جازان

حذّرت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان المواطنين والمقيمين من التقلبات الجوية التي تشهدها المنطقة خلال الفترة الحالية بناءً على ما صدر من تنبيه متقدم من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان، تصحب بتساقط البرد ونشاط في الرياح السطحية وأتربة مثارة، تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية وجريان السيول، تشمل مدينة جيزان ومحافظات أبو عريش والحرث و الداير والدرب والريث والطوال والعارضة والعيدابي وبيش وصامطة وصبيا وضمد وفرسان وفيفا وهروب، مفيدةً بأنه هذه الحالة المطرية تستمر حتى الساعة العاشرة من مساء اليوم.

ودعت المديرية الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، وعدم عبور الأودية في أثناء جريان السيول والسير فيها تجنباً لأي مكروه، لا سمح الله، وأهمية الالتزام بتعليمات الدفاع المدني واتخاذ التدابير والاحتياطات واتباع إرشادات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات حرصاً على سلامتهم.

مكة المكرّمة

كما نبّهت الأرصاد ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات اليوم, من نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة يؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية، على عددٍ من محافظات منطقة مكة المكرّمة.

ويشمل التنبيه محافظة القنفذة، والليث، وخليص، ورابغ، وتستمر الحالة حتى الساعة السابعة من مساء اليوم.

الباحة

وفي سياق ذي صلة نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، من أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية وتساقط البرد، وجريان السيول على منطقة الباحة، تبدأ الساعة 11 صباح اليوم، وتستمر إلى 10 مساءً.

ويشمل التنبيه مدينة الباحة, ومحافظات والحجرة, العقيق ، والمخواة, والمندق, وبلجرشي, وقلوة والقرى وبني حسن وغامد الزناد والأجزاء المجاورة لها.

وأكّد المتحدث الإعلامي بمديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة العقيد جمعان بن دايس الغامدي؛ على الجميع، ضرورة اتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني من خلال موقعه الإلكتروني www.998.gov.sa على بوابة التوعية الوقائية وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي للاطلاع على جميع اإرشادات التي يجب مراعاتها في مثل هذه الحالات.

وشدّد في الوقت نفسه على أخذ الحيطة والحذر واﻻبتعاد عن مجاري الأودية والسيول وتجنب النزول إليها في أثناء هطول الأمطار وجريان السيول، مشيراً إلى أن الدفاع المدني يعمل لخدمة الجميع واستقبال بلاغاتهم من خلال الرقم ٩٩٨ وعلى مدار الساعة، متمنياً للجميع السلامة الدائمة.

المدينة المنوّرة

كما أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهاً -بمشيئة الله- عن رياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة مع تدنٍّ في مدى الرؤية على أجزاء من منطقة المدينة المنوّرة, تشمل محافظات ينبع, الحناكية, بدر, وادي الفرع, المهد, العيص والأجزاء المجاورة.





وبينت الإدارة أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 7 من مساء اليوم.