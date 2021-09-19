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بقيمة تزيد على 455 مليار دولار خلال العام الجاري وحده عبر عشرات المواقع

"أمازون" و"نايكي" و"هوندا" يتورطون في تمويل نشر المعلومات المضللة عن كورونا

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كشف تحليل لمكتب الصحافة الاستقصائية في لندن أن العشرات من الشركات العملاقة عالميا، موّلت عشرات المواقع التي تروج لمعلومات مضللة عن فيروس كورونا، عن طريق إعلانات بقيمة تزيد على 455 مليار دولار خلال العام الجاري وحده.



وأظهر التحليل الذي نشرته صحيفة غارديان البريطانية، أن هذه العلامات منها "أمازون" و"نايكي" و"هوندا" و"إي باي" ودار المزادات الشهيرة "سوذبي" وغيرها.



وخلص التحليل إلى أن هذه المبالغ الطائلة ذهبت إلى نحو 60 موقعًا تنشر معلومات مغلوطة وغير مثبتة علميًا عن فيروس كورونا.



ونقلت "غارديان" ردا من شركة "غوغل"، قالت فيه إنها "تتخذ الإجراءات المناسبة ضد انتهاكات السياسات المتعلقة بالمعلومات المضللة، بما في ذلك منع المواقع من جني أموال من صفحات معينة أو بشكل كامل".



كما قال متحدث باسم شركة "هوندا" في الولايات المتحدة: "نحن نعمل حاليًا لتحديد كيفية ظهور إعلاناتنا على المواقع المعنية. لن ندعم أبدًا المعلومات الخاطئة بشأن كورونا أو نسمح عن عمد بإعلاننا على مثل هذه المواقع".





