الحكم الدولي "القحطاني" يجمع عددًا من فئات المجتمع في ( وزنك .. صحتك)

من خلال برنامج غذائي دوائي وبمشاركة محلية وخارجية

في ظل تداعيات جائحة كورونا وما صاحبها من تهافت وسائل التواصل الاجتماعي على نقل ما هو صحيح وغير صحيح وما له فائدة من عدمه واستغلال إحدى تلك الوسائل لما هو مفيد، قام الحكم الدولي السابق (المستشار التحكيمي لبرنامج كورة - روتانا خليجية) عبدالله القحطاني بإنشاء قروب عبر تطبيق "الواتس أب " تحت عنوان ( وزنك .. صحتك)، يضم

عددًا من السعوديين والمقيمين داخل المملكة وخارجها من ( رياضيين - ضباط - أطباء - دكاترة - معلمين) وعددًا آخر من منسوبي سفارات وملحقيات المملكة أو ممن هم مبتعثون من الدكاترة والأطباء لإكمال بعض متطلباتهم التعليمية أو الطبية.

وقال "القحطاني " لـ "سبق" : يتم من خلال هذا القروب إرسال البرنامج اليومي (الغذائي واللياقي) لكل فرد وتبادل النصائح والإرشادات كل حسب اختصاصه، كما تضمن أيضًا عمل مسابقات ثقافية (طبية - رياضية - تاريخية ....إلخ) مع الأخذ في الاعتبار استقاء المعلومات والإرشادات والأخبار من مصادرها المعتمدة، وكذلك إبراز الدور الذي قامت به المملكة في التصدي لهذه الجائحة، دون السماح بإرسال أي رسائل أو مواد من غير تلك المصادر أو تخالف الغرض الذي أنشئ من أجله القروب، وبعد زوال هذه الجائحة بإذن الله تعالى سيتم توثيق لأهم ما تم تداوله وما تم رصده من فوائد ومواقف أثناء فترة هذه الجائحة.