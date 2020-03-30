التجارة الإلكترونية.. وسيلة تأمين كافة احتياجات الأهالي والمقيمين بالقطيف

أصحاب المتاجر الغذائية يشيدون بالجهود التي تبذلها كافة الجهات المعنية

تعزز التجارة الإلكترونية عمل المراكز التجارية والغذائية والصيدليات الدوائية إضافة إلى المرافق الحيوية في محافظة القطيف، من خلال استقبال وتوصيل طلبات الأهالي عبر المنصات الإلكترونية المرخصة من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات ووزارة التجارة، بالتزامن مع بدء تطبيق أمر خادم الحرمين الشريفين بمنع التجول في مناطق المملكة للحد من انتشار كورونا.

وأشاد أصحاب المتاجر الغذائية بالجهود التي تبذلها كافة الجهات المعنية بمكافحة ومحاربة فايروس كورونا المستجد، مؤكدين أن وزارة التجارة أمنت كافة الاحتياجات والمستلزمات للمواطنين والمقيمين، منوهين أن المملكة تمتلك بنية تحتية قوية تدعم المواطنين والمقيمين وتلبي احتياجاتهم.

وقال رئيس لجنة التجارة في غرفة الشرقية هاني العفالق: التجارة الإلكترونية عبر منصات التسوق في الشبكة العنكبوتية الإنترنت أصبحت اليوم بلا شك تأخذ مسارًا تنمويًا تدعم الأسواق التجارية، وذلك لعدة أسباب أبرزها خفض معدلات التكاليف ومنظومة التعامل في المؤسسات التجارية، وانفتاح الناس على المنصات الإلكترونية بالشكل العام، إضافة إلى سهولة ويسر التعامل مع هذه التطبيقات التي أصبحت في متناول الجميع.

وأضاف: أزمة منع التجول في المملكة التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- لمنع انتشار فايروس كورونا المستجد والحد من انتشاره، عزز مفهوم استخدام تطبيقات التجارة الإلكترونية والتي أصبحت تشكل في الوقت الحالي العمود الفقري للتجارة مع هذه الأزمة.

وأردف: أي قطاع أعمال لا يملك منصة أعمال إلكترونية للتعامل، فإنه يعد فاقدًا القدرة للقيام بواجبه وعمله، وأصحاب الأعمال التجارية محظوظون اليوم بما يملكونه من منصات تعامل إلكترونية تدعم أعمالهم وتتواصل مع المستفيدين وتوصيل طلبات المتسوقين للمنازل.

وأشار إلى أن منصات التجارة الإلكترونية دعمت طالبي الأعمال عن بعد، مضيفاً أن أزمة فايروس كورونا سوف يدفع قطاع الأعمال إلى تغيير مفهومهم بأهمية التعامل مع التطبيقات الإلكترونية التي سوف تسهل من أعمالهم في ظل وجود أزمات غير متوقعة.

بدوره، قال مدير إدارة خدمة العملاء في أسواق المنتزه سعيد آل شعيب، أن المنصات الإلكترونية أسهمت بشكل كبير في تأمين جميع احتياجات المواطنين والمقيمين خلال فترة منع التجول.

وأضاف: منصات التجارة الإلكترونية تتضمن إمكانية الدفع الإلكتروني للمشتريات أو من خلال الدفع الآلي المباشر عند التوصيل للمنزل.

وقال مدير إدارة المشتريات في مركز مزايا الغذاء في محافظة القطيف خالد القيصوم: التطبيقات الإلكترونية دفعت عمل المراكز الغذائية والمرافق العامة خلال فترة منع التجول التي تشهدها المملكة.

وأضاف: التجارة الإلكترونية سهلت من عمل المراكز التجارية والغذائية والمرافق الحيوية التي منها قطاع الدواء والصيدليات خلال فترة منع التجول، حيث تحد التجارة الإلكترونية من وجود الناس في المراكز التجارية بشكل مباشر مما يسهم ذلك في الحد من انتشار الوباء.

من ناحيته، قال الصيدلاني محمد سعيد: التطبيقات الذكية دعمت عمل الصيدليات واستقبال طلبات المستفيدين، منوهاً إلى أنه يستلزم إرفاق الوصفات الطبية للمستفيدين من أجل إكمال عملية توصيل الدواء للمستفيدين.

وأفاد المواطن محمد محمود الوزان، بأن التسوق عبر المنصات الإلكترونية، أصبح اليوم أمراً ضرورياً وذلك مع انتشار فايروس كورونا المستجد.