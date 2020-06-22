الأقل منذ 25 مايو.. روسيا تسجل 95 وفاة جديدة بكورونا

عدد الإصابات الجديدة شهد تراجعًا بتسجيل 7600 حالة

أعلنت السلطات الروسية اليوم الاثنين، تسجيل 95 حالة وفاة بالفيروس التاجي، وهذه أول مرة تنخفض فيها الوفيات بفيروس كورونا تحت المائة منذ 25 مايو الماضي.

وحسب بيانات مركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا؛ فإن عدد الإصابات الجديدة شهد تراجعًا أيضًا بتسجيل 7600 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية، مقابل 7728 في إحصائية أمس الأحد.

ووفق "روسيا اليوم" بلغ إجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد 592280، منها 8206 حالات وفاة؛ فيما ارتفع عدد المتعافين إلى 344416 بعد تسجيل 4705 حالات شفاء جديدة.

وذكر مركز العمليات أن 32.5% من المصابين الجدد لم تظهر لديهم أعراض المرض.