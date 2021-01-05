بالصور.. ولي العهد أثناء استقباله وفد البحرين بعد وصولهم مطار العلا

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين، والوفد المرافق، المشارك في قمة الخليج 41.

وغادر سمو ولي عهد مملكة البحرين، في موكب رسمي، إلى مركز مرايا.