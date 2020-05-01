أمانة مكة تنفذ 3194 جولة تعقيم وتطهير للمرافق العامة في عدة أحياء

للمنشآت الحكومية والمناطق العشوائية والواجهات التجارية والمحاجر الصحية

تواصل أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في الإدارة العامة للصحة العامة، اتخاذ كافة التدابير اللازمة للوقاية والحد من انتشار من فيروس كورونا المستجد، وذلك من خلال أعمال التطهير والتعقيم في المرافق العامة بالعاصمة المقدسة.

وأوضح مدير عام الصحة العامة المهندس محمد باحارث، أن تلك الأعمال جاءت في إطار الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، مبيناً أن الأمانة قامت خلال الحملة بتوعية جميع العاملين للتقيد بالإجراءات الوقائية وضرورة ارتداء الكمامات والقفازات، وتوفير جميع ما يلزم العاملين للمحافظة على سلامتهم.

وأضاف باحارث أن هذه الأعمال ينفذها نحو 675 من القوى العاملة، مدعومين بأكثر من 89 آلة ومعدة محملة على السيارات مزودة بما يقارب 838.940 لترًا من المطهرات، إلى جانب استمرار الحملة التوعوية والرقابية المكثفة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية، بمتابعة مستمرة من أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبد الله القويحص.

وبيّن أن أعمال التطهير والتعقيم شملت 25 منطقة عشوائية، و159 منشأة حكومية، و52 مسجدًا، و5822 من الواجهات التجارية، و7496 لوحة إعلانية، إضافةً إلى 355.9 كم من الطرق والأرصفة، و586 من الأزقة و10.327 أعمدة الإنارة، و42 دورة مياه عامة، و877 صرافًا آليًّا، إضافة إلى 14 محجرًا صحيًّا، وذلك بالتنسيق مع إدارة الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة.

وأكد باحارث استمرار إدارة الصحة العامة في استقبال البلاغات على رقم البلاغات الموحد 940 عن أعمال التعقيم والتطهير؛ حيث تم استقبال 3.759 بلاغًا.