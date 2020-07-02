المدينة المنورة.. رياح نشطة وأتربة مثارة حتى الـ6 مساء

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة -بمشيئة الله- لهذا اليوم، تَضَمّن نشاطًا للرياح السطحية وأتربة مثارة، وتدني مدى الرؤية في المدينة المنورة ومحافظات: (الحناكية، والعلا، والمهد، وينبع)، بالإضافة لارتفاع الموج بها.
وبيّنت أن الحالة تبدأ من الساعة العاشرة صباحًا وتستمر حتى السادسة مساءً.حالة الطقس الأرصاد المدينة المنورة
الأرصاد: تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية وتشمل 4 محافظات
أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة -بمشيئة الله- لهذا اليوم، تَضَمّن نشاطًا للرياح السطحية وأتربة مثارة، وتدني مدى الرؤية في المدينة المنورة ومحافظات: (الحناكية، والعلا، والمهد، وينبع)، بالإضافة لارتفاع الموج بها.
وبيّنت أن الحالة تبدأ من الساعة العاشرة صباحًا وتستمر حتى السادسة مساءً.