المدينة المنورة.. رياح نشطة وأتربة مثارة حتى الـ6 مساء

الأرصاد: تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية وتشمل 4 محافظات

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة -بمشيئة الله- لهذا اليوم، تَضَمّن نشاطًا للرياح السطحية وأتربة مثارة، وتدني مدى الرؤية في المدينة المنورة ومحافظات: (الحناكية، والعلا، والمهد، وينبع)، بالإضافة لارتفاع الموج بها.

وبيّنت أن الحالة تبدأ من الساعة العاشرة صباحًا وتستمر حتى السادسة مساءً.