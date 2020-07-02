المدينة المنورة.. رياح نشطة وأتربة مثارة حتى الـ6 مساء

الأرصاد: تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية وتشمل 4 محافظات

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة -بمشيئة الله- لهذا اليوم، تَضَمّن نشاطًا للرياح السطحية وأتربة مثارة، وتدني مدى الرؤية في المدينة المنورة ومحافظات: (الحناكية، والعلا، والمهد، وينبع)، بالإضافة لارتفاع الموج بها.

وبيّنت أن الحالة تبدأ من الساعة العاشرة صباحًا وتستمر حتى السادسة مساءً.

حالة الطقس الأرصاد المدينة المنورة

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02 يوليو 2020 - 11 ذو القعدة 1441 08:30 AM

الأرصاد: تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية وتشمل 4 محافظات

المدينة المنورة.. رياح نشطة وأتربة مثارة حتى الـ6 مساء

وكالة الأنباء السعودية (واس)

المدينة المنورة

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أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة -بمشيئة الله- لهذا اليوم، تَضَمّن نشاطًا للرياح السطحية وأتربة مثارة، وتدني مدى الرؤية في المدينة المنورة ومحافظات: (الحناكية، والعلا، والمهد، وينبع)، بالإضافة لارتفاع الموج بها.

وبيّنت أن الحالة تبدأ من الساعة العاشرة صباحًا وتستمر حتى السادسة مساءً.

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