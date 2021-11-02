البحرين تدعو مواطنيها الموجودين في لبنان بالمغادرة فورًا

"الخارجية" جدّدت تأكيد حظر السفر نهائيًّا إلى بيروت

‬دعت وزارة الخارجية البحرينية، اليوم "الثلاثاء"، جميع المواطنين الموجودين في لبنان إلى ضرورة المغادرة فوراً نظراً لتوتر الأوضاع هناك؛ مما يوجب أخذ الحيطة والحذر.

وأكدت الوزارة ما صدر عنها من بيانات سابقة بعدم السفر نهائيًّا إلى لبنان تفاديًا لأية مخاطر وحرصًا على سلامتهم؛ وفقًا لوكالة الأنباء البحرينية.