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فيما يكمل الرئيس غدًا 79 عامًا ويصدر تفاصيل الفحص بعد ساعات

أمريكا.. نقل صلاحيات "بايدن" إلى نائبته مؤقتًا والبيت الأبيض يوضح

يخضع الرئيس الأميركي جو بايدن لتنظير "روتيني" للأمعاء، الجمعة، وهو إجراء طبي يجرى تحت التخدير العام؛ حسبما أعلن البيت الأبيض.

وأضاف البيت الأبيض أن صلاحيات الرئيس ستنتقل مؤقتًا إلى نائبته كامالا هاريس؛ وفق ما نقلت "سكاي نيوز عربية".

وستصدر بعد ساعات تفاصيل الفحص الصحي للرئيس، الذي سيكمل السبت 79 عامًا، كما أوضحت الرئاسة.