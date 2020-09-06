"ابن حثلين": الاستثمار في الإبل لم يستغل وسيحقق معدلات نمو اقتصادية مفاجئة

كشف عن ضعف الصناعة الموجودة محليًا والطلب المتزايد عليها بالأسواق العالمية

أشاد رئيس مجلس إدارة نادي الإبل فهد بن فلاح بن حثلين بدعوة الأمير عبدالرحمن بن خالد رواد الأعمال إلى الاستثمار في قطاع الإبل الذي لم يستغل.

وتفصيلاً، قال "ابن حثلين" في تغريدة له عبر حسابه على تويتر : أحيي وأشيد بعمل الأمير عبدالرحمن، تحت مظلة المنظمة الدولية للإبل، بدعوته رواد الأعمال إلى الاستثمار في هذا القطاع الضخم الذي لم يستغل في المملكة العربية السعودية، ومؤمنين أنه سيحقق معدلات نمو اقتصادية مفاجئة للجميع.

وكان الأمير عبدالرحمن بن خالد قد دعا خلال بث لبرنامج "مسّيان" مع الإعلامي راكان المغيري عبر حساب نادي الإبل رجال الأعمال السعوديين إلى الاستثمار في قطاع الإبل ومشتقاتها في ظل ضعف الصناعة الموجودة محليًا مع الطلب المتزايد على مستوى منطقة الشرق الأوسط والأسواق العالمية.

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06 سبتمبر 2020 - 18 محرّم 1442 10:23 PM

كشف عن ضعف الصناعة الموجودة محليًا والطلب المتزايد عليها بالأسواق العالمية

"ابن حثلين": الاستثمار في الإبل لم يستغل وسيحقق معدلات نمو اقتصادية مفاجئة

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الرياض

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أشاد رئيس مجلس إدارة نادي الإبل فهد بن فلاح بن حثلين بدعوة الأمير عبدالرحمن بن خالد رواد الأعمال إلى الاستثمار في قطاع الإبل الذي لم يستغل.

وتفصيلاً، قال "ابن حثلين" في تغريدة له عبر حسابه على تويتر : أحيي وأشيد بعمل الأمير عبدالرحمن، تحت مظلة المنظمة الدولية للإبل، بدعوته رواد الأعمال إلى الاستثمار في هذا القطاع الضخم الذي لم يستغل في المملكة العربية السعودية، ومؤمنين أنه سيحقق معدلات نمو اقتصادية مفاجئة للجميع.

وكان الأمير عبدالرحمن بن خالد قد دعا خلال بث لبرنامج "مسّيان" مع الإعلامي راكان المغيري عبر حساب نادي الإبل رجال الأعمال السعوديين إلى الاستثمار في قطاع الإبل ومشتقاتها في ظل ضعف الصناعة الموجودة محليًا مع الطلب المتزايد على مستوى منطقة الشرق الأوسط والأسواق العالمية.

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