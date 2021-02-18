ألمانيا: إيران تلعب بالنار وتعرقل عودة أمريكا للاتفاق النووي

"ماس" لفت إلى أن طهران لا تسعى لخفض التصعيد

حذر وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، اليوم (الخميس)، من أن إيران تلعب بالنار، بعد خطواتها الأخيرة بشأن الاتفاق النووي، وأن ما تقوم يعيق عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق مجدداً.

وقال "ماس": "كلما زادت الضغوط بشكل أكبر، سيصبح الوصول إلى حل سياسي أمراً صعباً"؛ وفقاً لـ"رويترز".

وأضاف: "إن المحادثات معقدة للغاية في الفترة الحالية، فإيران من الواضح أنها لا تسعى إلى خفض التصعيد، ولكنها تعمل على تأجيجه، وهذا لعب بالنار".