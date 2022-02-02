الحالات الحرجة تكسر حاجز الـ "1000".. "الصحة": تسجيل 4092 حالة إصابة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء 2 فبراير 2022، تسجيل 4092 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 695217 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 4604 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 649334 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل حالتي وفاة، ليرتفع الإجمالي إلى 8943 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة 1002 حالة.