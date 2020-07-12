"بيئة عسير" تدشن مبادرة "تنزه بحذر وحافظ على نظافة المنتزه"

"الويمني" تستهدف توعية المصطافين بالحفاظ على المنتزهات

أطلقت وزارة البيئة والمياه والزراعة في منطقة عسير مبادرتها لاستقبال زوار منتزه الملك عبدالعزيز في السودة. تحت شعار "تنزه بحذر وحافظ على نظافة المنتزه" بحضور مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة في عسير المهندس عبدالله الويمني ومدير منتزهات عسير الوطنية المهندس مريح الشهراني وأكثر من عشرين متطوعًا ومتطوعة.

وكانت انطلاقة المبادرة قد شهدت الترحيب بزوار منتزه الملك عبدالعزيز وتوزيع الهدايا وأكياس النفايات عند مدخل المنتزه بهدف التنبيه على أهمية الحفاظ على المنتزه ونظافته عند المغادرة.

وصرح المهندس عبد الله الويمني بأن هذه المبادرة غيرها من المبادرات القادمة تأتي ضمن خطة فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة في عسير بتقديم وتسهيل كل ما من شأنه المساهمة في نشر ثقافة الوعي لدى الزائر والمصطاف وإدراك أهمية الحفاظ على نظافة المنتزهات والغابات والمحافظة عليها، فهي تشكل ثروة وطنية واجب الجميع الاهتمام بها.