السودان تسجل 93 إصابة جديدة بكورونا

سجلت السودان خلال الـ24 ساعة الماضية، 93 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد.
وأفادت وزارة الصحة السودانية اليوم، بأن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 8.889 إصابة؛ فيما بلغ إجمالي الوفيات 548 وفاة؛ مشيرة إلى أن عدد المتعافين بلغ 3.699 حالة.السودان فيروس كورونا الجديد
إجمالي الحالات المصابة وصل إلى 8.889
سجلت السودان خلال الـ24 ساعة الماضية، 93 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد.
وأفادت وزارة الصحة السودانية اليوم، بأن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 8.889 إصابة؛ فيما بلغ إجمالي الوفيات 548 وفاة؛ مشيرة إلى أن عدد المتعافين بلغ 3.699 حالة.