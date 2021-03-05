جمعية "هواة الطوابع" تعلن عقد الجمعية العمومية غير العادية

دعت الأعضاء إلى تجديد اشتراكاتهم وتحديث بياناتهم

وجّهت الجمعية السعودية لهواة الطوابع، الدعوة لأعضائها بخصوص عقد اجتماع غير عادي للجمعية العمومية، وذلك يوم الأربعاء ١٨ شعبان ١٤٤٢هـ الموافق ٣١ مارس ٢٠٢١، في مركز التنمية الاجتماعية في مكة المكرمة.

وسيهدف الاجتماع إلى الخروج بقرارات مهمة في مسيرة الجمعية، ولكي يتسنى المشاركة للجميع؛ فإن الجمعية تدعو أعضاءها إلى تجديد اشتراكاتهم وتحديث بياناتهم.