يُدخلون الزبائن خِلسة.. الإطاحة بحلاقين خالفوا التعليمات وعَمِلوا خِفيةً بجازان

إغلاق المحلات الرجالية وصالونات تجميل النساء.. تدابير احترازية لتطويق "كورونا"

تمكّنت بلدية محافظة الداير التابعة لأمانة منطقة جازان، من الإطاحة بـ"حلاقين" يمارسون عملهم تخفيًّا، بعد إدخال الزبائن خلسة داخل محلاتهم، مخالفين للتعليمات الصادرة بالمنع، ومعرّضين حياة الناس لخطر انتقال ‎فيروس "كورونا"؛ حيث تم القبض عليهم متلبسين، وتم عمل محضر، وأحيلوا للجهات الأمنية لإكمال اللازم بحكم الاختصاص.

إلى ذلك تُواصل بلدية محافظة الداير جهودها الاحترازية والوقائية في منع تفشي فيروس كورونا، من خلال فِرَق الرقابة الصحية، وفِرَق النظافة، وفِرَق الرش، ومراقبة الأسواق، التي تعمل على فترتين صباحية ومسائية؛ داعية الجميع إلى الإبلاغ عن أي مخالفة عبر الرقم (940).

وكانت اللجنة المعنية باتخاذ الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس "كورونا" الجديد، قد أعلنت عن منع وإغلاق جميع محال الحلاقة الرجالية وصالونات التجميل النسائية، في ظل التدابير الاحترازية للحد من انتشار فيروس "كورونا".