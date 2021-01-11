تحذير من تعاون استثنائي بين "واتساب" مع "جوجل".. ما قصته؟

أتاحت حالياً إمكانية وجود روابط دعوة لمجموعات على محرّك البحث

كشفت تقارير استثنائية عن وجود تعاون استثنائي في الآونة الأخيرة بين تطبيق التراسل الفوري "واتساب" ومحرّك البحث الشهير "جوجل".

وأشار موقع "تايمز نيوز ناو"، إلى أن "واتساب" أتاحت حالياً إمكانية وجود روابط دعوة لمجموعات "واتساب" المتاحة على محرّك بحث "جوجل".

ومن المتوقع أن يثير هذا القرار زوبعة انتقادات أخرى ضد "واتساب" بعد تحديثها سياسة الخصوصية الخاصة بها، وتحول عدد كبير إلى تطبيقات منافسة مثل "ساينال" و"سكايب" و"تيليغرام".

وسيمكن من خلال ذلك التعاون أن تظهر روابط دعوة الدردشة الجماعية أو الملفات الشخصية للمستخدمين على واتساب عبر محرك بحث جوجل؛ ما يجعلها في متناول الجميع على الإنترنت.

وحذّر خبير الأمن السيبراني، راجشيخار راجاهاريا، من أنه بتلك الطريقة مجموعات واتساب قد لا تكون آمنة، وأصبحت متاحة لأي شخص يبحث عنها عبر الإنترنت، ما يعرّض خصوصية المستخدمين لخطر حقيقي.

وتابع "بتلك الطريقة يتيح واتساب للمستخدمين إنشاء روابط معاينة للدعوات إلى الدردشات الجماعية، والتي تسمح بفهرستها عبر عمليات البحث على الإنترنت، وهو ما يشكل خطراً حقيقياً على خصوصية وأمان مستخدمي التطبيق".