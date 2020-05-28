"الأرصاد": انخفاض نسبة التلوث في المملكة خلال فترة منع التجول 43%

بلغ معدّل الانخفاض في الرياض 62%

أعلن الرئيس العام للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة المكلف د. عبدالرحمن بن سليمان الطريقي، عن انخفاض نسبة التلوّث في المملكة خلال فترة منع التجول 43%.



وقال "الطريقي": بلغ معدل نسبة انخفاض التلوث في #المملكة خلال فترة الحظر؛ 43%، وقد تم رصد أعلى نسبة انخفاض في #منطقة_الرياض ؛ حيث بلغ معدل الانخفاض 62%.