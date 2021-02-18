كورونا في العراق.. 3896 إصابة جديدة و16 وفاة و1691 حالة شفاء

خلال الساعات الـ24 الماضية

سجل العراق خلال الساعات الـ24 الماضية 3896 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ مما رفع إجمالي عدد الإصابات إلى 657453 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان لها بتسجيل 16 حالة وفاة جديدة؛ مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 13220, فيما تم تسجيل 1691 حالة شفاء جديدة؛ مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 612727 حالة.