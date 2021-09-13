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أكد أن المركز يعتزّ بدوره في تطوير المنظومة القانونية ورفع كفاءة الممارسين العدليين

فارس القرني: المملكة أدركت أهمية القانون لتحقيق العدالة ورعاية المصالح العامة

أكد مدير عام مركز التدريب العدلي، الدكتور فارس القرني، اهتمام المملكة وإدراكها منذ تأسيسها بدور القانون في مرحلة بناء الدولة، وأهميته القصوى كوسيلة لتحقيق العدالة ورعاية المصالح العامة، ونجحت في تطوير هذا النظام العدلي، حتى بات لديها نظام يعدّ من أعرق وأنجح النظم القانونية العدلية في العالم، وأكثرها موثوقية.



وبمناسبة اليوم العالمي للقانون الذي يصادف يوم 13 سبتمبر من كل عام، قال "القرني": هذا اليوم فرصة مميزة للفخر بنظامنا القانوني والعدلي الذي وضع لبناته الأولى الملك المؤسس وسار عليه من بعده أبناؤه الملوك، وصولًا إلى عهد خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين الذي شهد نقلة حضارية وتاريخية في الفكر العدلي والقانوني، تحقيقًا لرؤية المملكة 2030، التي نظرت إلى العدالة دائما بوصفها معيار النجاح والتقدم والسير نحو المستقبل.



وأضاف: مركز التدريب العدلي يفخر بدوره في تطوير المنظومة القانونية ورفع كفاءة الممارسين العدليين، من خلال تخطيط وتنفيذ برامج نوعية متطورة، وتمكين الشركاء عبر إطار معرفي ومعايير حاكمة وضابطة للوصول إلى منتج عدلي منجز وفائق الموثوقية.



وأردف: رؤية المركز هي أن يصبح مرجعاً فنياً ومعياريً رائداً في التأهيل والتدريب العدلي، ليساهم بشكل فعال في بناء المنظومة العدلية والارتقاء بها، حيث حقق جملة من الأهداف يأتي على رأسها الارتقاء بجودة الممارسات التدريبية والتأهيلية وتعزيز موثوقيتها، وزيادة فاعليته وتأثيره محلياً وعالمياً، إضافة إلى دوره في رفع مستوى كفاءة العمليات المؤسسية برمتها.



ولفت إلى مساهمة المركز في العديد من المنجزات من خلال تصميم برامج التأهيل والتدريب النوعية وفق أفضل الممارسات الدولية، وإصدار العديد من المنتجات العدلية التي تأتي في مقدمتها أدوات القراءة القانونية للنص النظامي، بالإضافة إلى أدوات وأنشطة التمهير القانوني، وحقيبة مهارات البناء القانوني ودليل إدارة عمليات التدريب وغيرها من المنتجات التي يجري العمل عليها حاليًا، مثل مبادرة تجويد التمهير القانوني، وإعداد الإطار العام للكفايات القانونية واختبارات قياس القدرة والسمات الشخصية للوظائف العدلية وغيرها.



وأفاد "القرني" أن المركز اعتمد في سبيل رفع كفاءة المنتسبين للمنظومة العدلية على نموذج تدريبي يتبنى المنحنى البنائي في التدريب، الذي يركز على تحليل وتقييم وتطوير البنية المعرفية للمشاركين في اتجاهاتهم وخبراتهم السابقة جنباً إلى جنب مع التدريب القائم على إكساب المهارات، كما يبني هذا التدريب محتواه ويحدد موضوعاته انطلاقاً من كفايات محددة هي مزيج من المعارف والاتجاهات والمهارات المرتبطة بمجال معين من مجالات التدريب، إضافة إلى اهتمامه بتطوير الممارسات التأملية لدى المشاركين، وبنائها استناداً إلى فهم عميق لطبيعة وخصوصية السياق الذي يعمل فيه المشارك.