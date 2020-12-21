"التجارة" تستدعي 1562 مركبة "Wrangler – Jeep"

بسبب خلل قد يؤدي إلى تعطل نظام مساعد التوجيه

أعلنت وزارة التجارة عن استدعاء 1562 مركبة Oncoming automobile "Wrangler – Jeep" 2019 - 2020م، Down-pointing red triangle.

وأوضحت الوزارة أن الاستدعاء جاء على خلفية احتمالية تآكل ضفيرة أسلاك قفل التوجيه الإلكتروني، مما قد يؤدي إلى تعطل نظام مساعد التوجيه، مما يزيد من خطر وقوع حادث.

ودعت الوزارة إلى التواصل مع الوكيل لإجراء الفحص والإصلاح اللازم مجاناً.

وزارة التجارة

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21 ديسمبر 2020 - 6 جمادى الأول 1442 03:30 PM

بسبب خلل قد يؤدي إلى تعطل نظام مساعد التوجيه

"التجارة" تستدعي 1562 مركبة "Wrangler – Jeep"

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أعلنت وزارة التجارة عن استدعاء 1562 مركبة Oncoming automobile "Wrangler – Jeep" 2019 - 2020م، Down-pointing red triangle.

وأوضحت الوزارة أن الاستدعاء جاء على خلفية احتمالية تآكل ضفيرة أسلاك قفل التوجيه الإلكتروني، مما قد يؤدي إلى تعطل نظام مساعد التوجيه، مما يزيد من خطر وقوع حادث.

ودعت الوزارة إلى التواصل مع الوكيل لإجراء الفحص والإصلاح اللازم مجاناً.

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وزارة التجارة

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