كل ما تودّ معرفته عن "كورونا".. أنت تسأل ومستشفى قوى الأمن يجيب

سيستضيف اللواء طبيب محمد حمدان الزهراني للرد على المتصلين

يستقبل هاتف مستشفى قوى الأمن بالرياض، يوم الاثنين المقبل، استفسارات المتصلين كافة حول مرض "كورونا المستجد" عبر برنامج "طبيب على الهاتف"؛ وذلك في إطار تفعيل دور البرامج التوعوية الصحية الموجهة للمجتمع.

وسيستضيف البرنامج رئيس قسم طب الأطفال، استشاري طب الأطفال والأمراض المعدية اللواء طبيب محمد حمدان الزهراني؛ للإجابة عن استفسارات المتصلين من الساعة العاشرة حتى الحادية عشرة صباحًا على الهاتف رقم 0118023052.