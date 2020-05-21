الرياض.. إنقاذ شخص احتجز ببرج اتصالات أثناء أعمال صيانة

أنقذت فرق الدفاع المدني في الرياض شخصًا احتجز في أحد أبراج الاتصالات أثناء قيامه بأعمال للصيانة.
وقالت المديرية عبر حسابها في تويتر: أنقذ الدفاع المدني بالرياض شخصًا احتجز في برج للاتصال بارتفاع 50 مترًا بحي الرمال أثناء أعمال الصيانة، وهو بصحة جيدة ولله الحمد.الدفاع المدني
أنقذت فرق الدفاع المدني في الرياض شخصًا احتجز في أحد أبراج الاتصالات أثناء قيامه بأعمال للصيانة.
وقالت المديرية عبر حسابها في تويتر: أنقذ الدفاع المدني بالرياض شخصًا احتجز في برج للاتصال بارتفاع 50 مترًا بحي الرمال أثناء أعمال الصيانة، وهو بصحة جيدة ولله الحمد.