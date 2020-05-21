الرياض.. إنقاذ شخص احتجز ببرج اتصالات أثناء أعمال صيانة

أنقذت فرق الدفاع المدني في الرياض شخصًا احتجز في أحد أبراج الاتصالات أثناء قيامه بأعمال للصيانة.

وقالت المديرية عبر حسابها في تويتر: أنقذ الدفاع المدني بالرياض شخصًا احتجز في برج للاتصال بارتفاع 50 مترًا بحي الرمال أثناء أعمال الصيانة، وهو بصحة جيدة ولله الحمد.