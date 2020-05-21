الرياض.. إنقاذ شخص احتجز ببرج اتصالات أثناء أعمال صيانة

أنقذت فرق الدفاع المدني في الرياض شخصًا احتجز في أحد أبراج الاتصالات أثناء قيامه بأعمال للصيانة.

وقالت المديرية عبر حسابها في تويتر: أنقذ الدفاع المدني بالرياض شخصًا احتجز في برج للاتصال بارتفاع 50 مترًا بحي الرمال أثناء أعمال الصيانة، وهو بصحة جيدة ولله الحمد.

الدفاع المدني

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21 مايو 2020 - 28 رمضان 1441 07:17 PM

الرياض.. إنقاذ شخص احتجز ببرج اتصالات أثناء أعمال صيانة

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أنقذت فرق الدفاع المدني في الرياض شخصًا احتجز في أحد أبراج الاتصالات أثناء قيامه بأعمال للصيانة.

وقالت المديرية عبر حسابها في تويتر: أنقذ الدفاع المدني بالرياض شخصًا احتجز في برج للاتصال بارتفاع 50 مترًا بحي الرمال أثناء أعمال الصيانة، وهو بصحة جيدة ولله الحمد.

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الدفاع المدني

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