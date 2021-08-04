أولمبياد طوكيو.. عزل الفريق اليوناني للسباحة الإيقاعية بسبب 5 إصابات بكورونا

في أول حالة تفشٍ جماعية بالبطولة.. و322 إصابة بين الرياضيين والمسؤولين والإعلاميين

وُضع جميع أعضاء فريق السباحة الإيقاعية اليوناني البالغ عددهم 12 في العزل بعد أن ثَبُتت إصابة خمس من الفتيات بفيروس كورونا، في أول حالة تفشٍ جماعية في أولمبياد طوكيو، وفق ما أعلن مسؤولون أولمبيون الأربعاء.

وانسحب الفريق من المنافسات المتبقية، ووافقت اللاعبات السبع الأخريات اللواتي أتت نتائج فحوصاتهن سلبية حتى الآن أن ينتقلن إلى مكان مخصّص للـ"مخالطين"، وفق ما قال ماسا تاكايا؛ المتحدث باسم اللجنة المنظمة.

وبحسب الفرنسية، لم تشارك إيفانغيليا بابازوغلو؛ وإيفانغيليا بالتانيوتي؛ في تصفيات منافسات الزوجي الثلاثاء، وانسحب الفريق من تصفيات منافسات الفرق التي تقام الجمعة.

وأضاف تاكايا "نصلي من أجل شفائهن العاجل"، مشيراً إلى أن أياً منهن لم يحتجن إلى دخول المستشفى، مضيفاً أنها أول حالة "تفشٍ في مجموعة" في الألعاب.

حتى الآن، أعلنت اللجنة المنظمة، 322 إصابة سُجلت بين الرياضيين والمسؤولين والإعلاميين؛ معظمهم بين المقيمين اليابانيين الذين يعملون كموظفين أو في أعمال البناء.

وبعد تأجيلها لمدة عام بسبب الفيروس، تقام الألعاب بموجب قواعد صارمة لمكافحة الفيروس.. وتخضع طوكيو لحالة طوارئ وسجلت أرقاماً قياسية في الأيام الأخيرة.