ماذا يجري في وادي حراض؟ شركات نهل الرمال تهدد السكان والماشية بالحفريات!

فيما طالب أهالي "الشامية" المختصين بالتدخل وفق توجيه أمير مكة لوقف المخالفين

جدّد أهالي قرية الشامية الواقعة شمال شرقي مكة المكرمة، مطالبهم، والمتمثلة في طمر حفريات خلفتها إحدى الشركات قبل عام، في وادي حراض، وهو ما يشكّل خطورة على المارة والماشية، ولا سيما وقت هطول الأمطار.

وقال الأهالي، في شكواهم: "على الرغم من أن هناك توجيهاً من إمارة منطقة مكة المكرمة، صدر في عام 1438هـ بشأن تشكيل لجنة على وادي حراض وما به من مخالفات، تتمثل في نهل الرمال، وتجريف الأرض بشكل خطير دون مراعاة للسلامة العامة والبيئة، وإيقاف نشاط المخالفين، وإلزامهم بطمر الموقع قبل منحهما موقعاً آخر، إلا أن الشركات تركت الموقع دون طمره، إذ لا تزال المشكلة قائمة، وتحدق بالسكان المجاورين والماشية معاً، خاصة وقت هطول الأمطار وجريان الأودية".

وأضافوا: "لا تزال الأضرار كل يوم في ازدياد، ولا يكاد يمر يوم إلا وهناك ماشية تلقى حتفها داخل تلك الحفريات التي تحولت إلى برك مائية"، مطالبين الجهات المسؤولة بسرعة الوقوف على معاناتهم، وتنفيذ أوامر إمارة المنطقة بإزالة الأضرار الناتجة عن نهل الرمال وجرف الأرض في وادي حراض، الواقع شمال شرقي مكة المكرمة.

وكانت إمارة منطقة مكة المكرمة أصدرت توجيهاً لكل الجهات المختصة، قبل عام، بعدم منح التراخيص داخل وادي حراض، وتحصيل الغرامات المالية المترتبة على المخالفين، الذين جرفوا الأرض ونهلوا الرمل في ذلك الوادي، وإحالتهم للتحقيق، إضافة إلى القصور الواقع في عدم مراقبة الموقع، وما تقوم به الشركات العاملة من مخلفات.