الولايات المتحدة تسجل 145,959 إصابة مؤكدة و 1,345 حالة وفاة بفيروس كورونا

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، 145,959 إصابة مؤكدة و 1,345 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الساعات الـ24 الماضية.
ووفقاً للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم، فقد بلغ عدد الإصابات بالفيروس في البلاد 19,055,869 إصابةً، فيما بلغ عدد الوفيات 332,246 حالة وفاة.

فيروس كورونا الجديد

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29 ديسمبر 2020 - 14 جمادى الأول 1442 01:29 AM

الولايات المتحدة تسجل 145,959 إصابة مؤكدة و 1,345 حالة وفاة بفيروس كورونا

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، 145,959 إصابة مؤكدة و 1,345 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الساعات الـ24 الماضية.
ووفقاً للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم، فقد بلغ عدد الإصابات بالفيروس في البلاد 19,055,869 إصابةً، فيما بلغ عدد الوفيات 332,246 حالة وفاة.

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فيروس كورونا الجديد

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