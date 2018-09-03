"أمانة الطائف" تُغلق مخبزاً بالشفا خالف الاشتراطات الصحية

بعد جولة شملت أكثر من 55 محلاً تعمل في الأنشطة الغذائية

أغلقت أمانة الطائف ممثلةً في بلدية الشفا الفرعية، مخبزاً مخالفاً خلال جولة قامت بها، ضُبط بداخله تجاوزات للاشتراطات الصحية، وتدنٍّ لمستوى النظافة، وسوء أدوات التحضير.

جاء الإغلاق لتكرار ضبط المخالفات لديه، ما استُوجب الإغلاق لحين تصحيح المخالفات، وتطبيق الغرامات الرادعة بحقه، كما جرى ضبط عدد من المخالفات ورصد ملاحظات متنوّعة.

وكانت البلدية قد نفّذت حملة رقابية على المنشآت المختصّة بتداول الأغذية داخل نطاق خدمات الفرع، وشملت الجولة أكثر من 55 محلاً تعمل في الأنشطة الغذائية منها مطاعم ومطابخ ومحال بيع المواد الغذائية ومخابز وبوفيهات.

وأوضحت أمانة الطائف أنها ممثلة في وكالة الخدمات والبلديات الفرعية تطبّق الغرامات بحق مخالفي الاشتراطات الصحية والتعليمات والأنظمة دون التهاون في ذلك للحد من المخالفات وتجنب تكرارها.

وبيّنت أنها تسيّر فرقاً رقابية على مدار اليوم بفترات صباحية ومسائية لمراقبة المعروضات وسلامة الغذاء بجميع الأنشطة المتعلقة بصحة المستهلك، كما تراقب أعمال الأسواق للتأكد من وجود الرخص النظامية لمزاولة الأنشطة والبطاقات الصحية للعاملين بالمنشآت الغذائية.