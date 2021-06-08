الدبابة الكاميرونية "فينسنت أبو بكر" ينضم لنادي "النصر"

أعلن الحساب الرسمي لنادي النصر عن التوقيع مع المهاجم الكاميروني فينسنت ابو بكر قادماً من بشكتاش التركي .

وسينضم الهداف الكاميروني صاحب الـ 29 عاماً لنادي النصر مدة ثلاثة مواسم .

وكان البرازيلي اندرسون تاليسكا ،الذي انضم للنصراويين لثلاثة مواسم قادمة قد كشف عن اقتراب اللاعب من النصر .



ورد تاليسكا عبر أحد حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي على مشجع لنادي بشكتاش طالبه بالعودة من جديد لبشكتاش واللعب مع المهاجم الكاميروني فينسنت ابو بكر .

ورد اللاعب البرازيلي على المشجع بالقول :" قريبا سنكون معاً في ناد واحد "