السفير الفرنسي يزور "كابسارك": بناء عظيم سابق لعصره في قلب الرياض

أشاد بالبناء الصديق للبيئة.. وقال: صمّمته المهندسة العراقيّة العظيمة زهاء حديد

قال السفير الفرنسي لدى السعودية لودوفيك بوي، إنه قام بزيارة، إلى جانب وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، إلى مركز البحوث البترولية "كابسارك".

وعن الزيارة، قال السفير الفرنسي: الزيارة رائعة.. فهناك بناء عظيم صديق للبيئة وسابق لعصره في قلب الرياض، صمّمته المهندسة العراقيّة العظيمة زهاء حديد.

السفير الفرنسي لدى السعودية لودوفيك بوي

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12 إبريل 2021 - 30 شعبان 1442 04:01 PM

أشاد بالبناء الصديق للبيئة.. وقال: صمّمته المهندسة العراقيّة العظيمة زهاء حديد

السفير الفرنسي يزور "كابسارك": بناء عظيم سابق لعصره في قلب الرياض

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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قال السفير الفرنسي لدى السعودية لودوفيك بوي، إنه قام بزيارة، إلى جانب وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، إلى مركز البحوث البترولية "كابسارك".

وعن الزيارة، قال السفير الفرنسي: الزيارة رائعة.. فهناك بناء عظيم صديق للبيئة وسابق لعصره في قلب الرياض، صمّمته المهندسة العراقيّة العظيمة زهاء حديد.

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السفير الفرنسي لدى السعودية لودوفيك بوي

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