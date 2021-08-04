استقرار عقود خام "برنت" عند 72.37 دولارًا للبرميل

"رويترز": هبوط عقود خام "نايمكس" تسليم سبتمبر 0.3%

تراجع خام "نايمكس" خلال تعاملات الأربعاء؛ رغم أن التقديرات الأولية تشير إلى هبوط المخزونات الأمريكية، وسط متابعة آخر مستجدات سلالة "دلتا" لفيروس "كورونا".

وترى شركة الخدمات المالية "إيه إن زد"، أن التباطؤ الموسمي لنشاط الاقتصاد في ظل زيادة الإصابات بمتغير "دلتا" يواصل الضغط على الثقة؛ وفقًا لوكالة "رويترز".

وتتوقع تعرض الطلب على الخام للضغط في ظل تفشي سلالة "دلتا" في نحو نصف المقاطعات الصينية؛ إذ يتزامن ذلك مع ذروة موسم السفر.

وعلى صعيد التداولات، استقرت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم أكتوبر مسجلة 72.37 دولارًا للبرميل، في تمام الساعة 09:05 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.

فيما هبطت عقود خام "نايمكس" تسليم سبتمبر 0.3% عند 70.37 دولارًا للبرميل.

وكشفت بيانات معهد البترول الأمريكي، تراجع مخزونات النفط 879 ألف برميل في الأسبوع المنتهي في الثلاثين من يوليو الماضي.

وتكشف إدارة معلومات الطاقة الأمريكية بيانات المخزونات الرسمية عن الأسبوع الماضي في وقت لاحق اليوم.